Dipendente Asia trova e restituisce smartphone, encomio da parte del’azienda

“Abbiamo conferito un encomio a Francesco Giangregorio, un nostro dipendente, che il 1° novembre è stato protagonista di un atto di grande senso civico ed onestà. Mentre era in servizio ha ritrovato un cellulare smarrito e non ha esitato a prodigarsi per risalire al proprietario e a restituirlo. Tutti gli siamo grati per questo gesto di gentilezza e lealtà che incarna i valori dell’Azienda il cui fine principale è di rendere il miglior servizio possibile ai cittadini. Ci auguriamo che la sua azione possa essere di esempio per tutti!”, quanto fatto sapere dall’azienda municipalizzata Asia.

