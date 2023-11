Calenda "Il premierato? L'unica alternativa è il modello tedesco"

ROMA (ITALPRESS) – "In Italia ci sono tre cose che non funzionano: il ruolo del Parlamento, cioè il bicameralismo, il federalismo e la pubblica amministrazione. E questa riforma parla d'altro, non riguarda il buon funzionamento dello Stato. È una legge che riscrive le regole di un gioco di società tutto interno alla politica. Ciò premesso, mi sento di dire a Giorgia Meloni: perché non lavoriamo piuttosto sul modello tedesco?». Lo dice il leader di Azione Carlo Calenda, a proposito del premierato, in un'intervista sul Corriere della Sera.

«Si tratta – aggiunge – di un modello molto consolidato e che, dal '90, ha prodotto quattro cancellieri invece dei nostri quattordici presidenti del Consiglio, e dieci governi invece dei nostri ventidue esecutivi. Invece di andarci a inventare dei modelli mai visti e mai sperimentati nel mondo, perché non possiamo optare per quello che, peraltro, dà anche il potere al cancelliere di scegliersi i ministri?».

"Io chiedo alla presidente del Consiglio – aggiunge – di fermarsi e di discutere tutti insieme delle riforme di cui ha bisogno il Paese. Esaminiamo il modello tedesco, rivediamo l'autonomia differenziata. Facciamo una riforma che abbia un senso e non un patchwork di riforme che rischiano di rendere l'Italia ancora più ingovernabile".

