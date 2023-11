Calcio: Ternana, esonerato il tecnico Lucarelli

Terni, 6 nov. – (Adnkronos) – Cristiano Lucarelli non è più l’allenatore della Ternana. Ad ufficializzare l’esonero del tecnico livornese è lo stesso club umbro, ultimo in classifica in Serie B insieme alla FeralpiSalò con 6 punti, con una nota. “La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra, Cristiano Lucarelli, ed il suo staff. La Società saluta con affetto il tecnico toscano, protagonista del ritorno delle Fere in Serie B, nella stagione dei record, grazie ad una splendida cavalcata che ha proiettato la squadra agli onori delle cronache nazionali e non soltanto. A Cristiano e a tutti i suoi collaboratori vanno il ringraziamento più sincero per l’impegno profuso e l’augurio delle migliori fortune umane e professionali”.