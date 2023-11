Matteo Andreoletti allarga il sorriso per esternare la sua soddisfazione. Perché una vittoria su un campo difficile come quello di Messina vuol dire tanto, ancor di più in una giornata in cui molte delle dirette concorrenti hanno finito per perdere punti pesanti. Il Benevento invece no. Va avanti come un treno, non deraglia da quel binario che porta ininterrottamente punti da undici giornate, così come gode i progressi di una difesa che non prende gol in trasferta dalla prima giornata di campionato e che, in generale, è stata capace di chiudere otto delle dodici partite giocate fin qui, senza reti al passivo.

