Toscana, maltempo non dà tregua: esondano Stella e Agna, in migliaia senza elettricità

(Adnkronos) – Ancora una notte di paura per il maltempo in Toscana, in allerta anche oggi 5 novembre per le condizioni meteo dopo la violenta alluvione che ha causato 7 morti. Ha piovuto in modo intenso “nelle zone alluvionate facendo alzare i livelli dei bacini con terreni già saturi”, ha scritto su Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, spiegando che “la linea temporalesca tra Lucca e Pistoia si è esaurita nel suo spostamento verso levante”. Si stanno concludendo anche le piogge residue sulle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Pistoia, Firenze, Livorno, Arezzo. “Sempre al lavoro i tecnici Enel”, per riparare migliaia di utenze senza energia elettrica.

Ma la notte non è andata bene. Si sono infatti verificate nuove esondazioni e il vento che ha soffiato forte, con il terreno già imbevuto di acqua, ha provocato la caduta di diversi alberi e l’interruzione di linee elettriche. “Nella notte – spiega Giani – ha esondato di nuovo il torrente Stella tra Casini e Quarrata, nel pistoiese, e l’Agna a Montale”. Si registrano fuori uscite anche del Bagnolo-Bardena a Montemurlo, ma in questo caso l’acqua si è dispersa nei campi.

Le case prive di luce sono aumentate nella notte. Erano poco più di quattromila la sera di sabato (scese ulteriormente a 2.200 a mezzanotte) e sono salite a quindicimila questa mattina in tutta la Toscana: ”Dalle 4600 di ieri sera questa mattina le utenze elettriche interrotte sono aumentate a 7mila nell’area tra Firenze Prato e Pistoia ma poco fa Enel mi ha comunicato che al momento si sono ridotte a circa 3mila le utenze ancora interrotte, grazie al lavoro fatto in queste ore”, ha detto Giani. Sono più di cinquecento, su tutto il territorio regionale, i tecnici di Enel impegnati.

Si lavora per riaprire la Fi-pi-li, la grande strada di comunicazione che tra Firenze, Pisa e Livorno, al momento ancora interrotta tra Lavoria e l’interporto per allagamenti lungo gli svincoli.

Sulla linea Prato–Pistoia alle 11.00 è ripresa la circolazione ferroviaria, dopo che era stata interrotta questa mattina alle 5.00 a causa di nuovi allagamenti. Rimane sospesa la circolazione tra Prato e Vernio dove il maltempo della scorsa notte ha nuovamente danneggiato la linea ferroviaria con movimenti franosi e smottamenti. Al momento la ripresa della circolazione ferroviaria è prevista per la mattina di mercoledì 8 novembre. Sulle linee danneggiate dal maltempo sono presenti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, e delle ditte appaltatrici per gli interventi di ripristino dell’infrastruttura. In base all’evoluzione meteorologica, potrebbero verificarsi ulteriori variazioni della circolazione. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità dei canali web di RFI e di Trenitalia.