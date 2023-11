Tennis: Coppa Davis Junior, azzurrini ko 2-1 in finale con la Repubblica Ceca

Cordoba, 5 nov. – (Adnkronos) – L’Italia è stata superata in rimonta dalla Repubblica Ceca nella sfida per il titolo alle Juniors Davis Cup Finals – in pratica il campionato mondiale a squadre Under 16 – che si sono concluse sui campi in terra rossa all’aperto di Cordoba. Nel singolare d’apertura Andrea De Marchi ha battuto 6-4, 7-6 (7-5), in un’ora e 46 minuti di partita, Jan Kumstat. Nel secondo singolare Federico Cinà ha invece ceduto 3-6, 6-3, 6-2, in poco meno di un’ora e tre quarti di gioco, a Maxim Mrva. Ha deciso il doppio con Cinà/De Marchi sconfitti 6-4, 6-4, in poco più di un’ora, da Kumstat/Mrva.