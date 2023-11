Stellantis: Calenda, ‘Maserati venduta come fosse bilocale nel disinteresse assoluto’

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Da Ministro ero andato a visitare la nuova linea di produzione dello stabilimento Maserati che oggi viene venduto come fosse un bilocale. La cosa incredibile è il disinteresse assoluto che avvolge tutta questa vicenda. Stiamo perdendo la produzione automotive nel silenzio del Governo, delle altre opposizioni e del Sindacato. Perché questo silenzio? Volete una traccia?”. Lo scrive Carlo Calenda sui social.

“Da quando ho sollevato il problema del conflitto di interessi tra Elkann, sinistra/sindacato, vicenda Stellantis, quotidiani Gedi, non ho più fatto un’intervista con Repubblica o La Stampa. Lo avevo messo in conto, era già accaduto quando mi schierai contro il prestito a Fca, dunque ‘nulla quaestio’. Ma così funziona. E funziona”.