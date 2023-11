Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “A me non sembra che ci sia questa prospettiva. Non vedo rischi di questo tipo”. Così Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, a Radio 24 risponde a chi gli chiede se con la riforma del governo Meloni si rischi che il Quirinale diventi un ‘palloncino sgonfiato’. Quanto alle critiche sulla possibilità di uno svuotamento del Parlamento: “Non riesco a cogliere questo svuotamento del Parlamento, anzi vi e’ una esaltazione del suo ruolo”.