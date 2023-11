Riforme: Faraone (Iv), ‘proposta Meloni non convince, va migliorata’

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Siamo stati i primi a proporre l’elezione diretta del premier. La destra voleva il presidenzialismo, la sinistra, vi giuro, ancora non l’ho capito. Adesso la destra accetta che il Presidente della Repubblica resti arbitro ed è un passo avanti. Tuttavia molte cose non ci convincono della proposta fatta dalla Meloni e ci batteremo in Parlamento per migliorare il testo”. Lo scrive su X Davide Faraone, deputato di Italia Viva.

“Il progetto ‘Sindaco d’Italia’ è diverso da quello votato in Cdm: tetto ai mandati, superamento bicameralismo, ballottaggio, sfiducia, revoca dei ministri, solo alcune delle questioni da trattare. Dare un nuovo assetto istituzionale al Paese è decisivo, lo abbiamo sempre detto, non ci lasceremo condizionare da chi, in passato, ha sempre detto di no a prescindere, a destra come a sinistra”, conclude.