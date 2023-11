Dopo la ‘visita’ del 29 settembre in occasione della festa del patrono della Polizia di Stato, è tornato in città Fabio Roma, inviato de Le Iene.

Ieri in piazza IV Novembre, mentre si stava svolgendo l’iniziativa cittadina per la Festa del IV Novembre, Roma ha sollecitato al sindaco di Benevento “chiarimenti sui pagamenti Tari per la casa di Ceppaloni”.

