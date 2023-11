Mo: visita a sorpresa di Blinken in Iraq

Baghdad, 5 nov. (Adnkronos) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha effettuato una visita senza preavviso in Iraq, una tappa significativa del viaggio in Medio Oriente.

Blinken ha incontrato il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani a Baghdad per più di un’ora. Ha anche visitato l’ambasciata americana, dove ha avuto un briefing sulla sicurezza contro le minacce alle strutture statunitensi.