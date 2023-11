Il day after non registra mutamenti di posizione da parte di Gigi Scarinzi, che resta in maggioranza ma avverte il sindaco: se Mastella non cambia registro in ordine alle scelte ed alla valutazione delle persone, se non correrà ai ripari operando con un maggior coinvolgimento, prima o poi si ritroverà in difficoltà, nuvoloni neri potrebbero addensarsi sul cielo di Palazzo Mosti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia