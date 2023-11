F1: Verstappen, ‘fondamentale aver fatto bene le due partenze, ora voglio godermi Las Vegas’

San Paolo, 5 nov. – (Adnkronos) – “Sono riuscito a fare bene nelle due partenze e questo mi ha permesso di gestire bene le gomme”. Così il tre volte campione del mondo Max Verstappen, dopo la vittoria nel Gp del Brasile, che ha avuto una seconda partenza dopo la bandiera rossa per l’incidente tra Alex Albon e Kevin Magnussen. “Le due partenze sono state molto importanti, sono andate bene e ci hanno permesso di gestire bene la gomma in particolare nello stint centrale dove siamo stati davvero forti -sottolinea il 26enne olandese della Red Bull-. Con il degrado devi sempre stare concentrato nelle correzioni e nella gestione. Ora voglio godermi la gara di Las Vegas, vedremo che gara sarà, probabilmente ci saranno tante sorprese essendo un circuito cittadino e nuovo per tutti”.