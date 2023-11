San Paolo, 5 nov. – (Adnkronos) – Dopo lo stop al terzo giro per l’incidente tra Alexander Albon e Kevin Magnussen al via il Gp del Brasile è ripartito. Dopo 6 dei 71 giri previsti l’olandese della Red Bull Max Verstappen è al comando davanti all’inglese della McLaren Lando Norris e allo spagnolo dell’Aston Martin Fernando Alonso. L’unica Ferrari rimasta in pista, quella dello spagnolo Carlos Sainz si trova in ottava posizione.