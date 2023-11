Stavolta non si proietteranno film già visti a Palazzo Mosti. Tira e molla con i consiglieri, garantisce il sindaco, non ce ne saranno. Quelle estenuanti trattative, tipiche del primo quinquennio, da avviare con gruppuscoli ed a livello individuale tutte le volte che in consiglio si andava a trattare questioni di bilancio o debiti fuori bilancio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia