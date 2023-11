Calcio: Gilardino, ‘deluso dal risultato ma nulla da rimproverare alla squadra’

Cagliari, 5 nov. – (Adnkronos) – “Nel primo tempo è stata una partita equilibrata in cui abbiamo tenuto il pallino del gioco. Nel secondo tempo abbiamo pagato le imperfezioni. Gli ultimi 10 minuti sono stati di arrembaggio con volontà e determinazione nel provare a riprendere la partita. Sono deluso dal risultato, c’è amarezza e delusione. Non posso rimproverare nulla alla squadra che ha lavorato, ha corso. Non ci sono state grandissime occasioni né da una parte né dall’altra. Dobbiamo cercare di voltare pagina velocemente”. Così l’allenatore del Genoa Alberto Gilardino dopo la sconfitta per 2-1 a Cagliari. “L’obiettivo è quello di portare più squadre a lottare per la salvezza -aggiunge il tecnico piemontese-. Più squadre lotteranno e più sarà meglio per noi. Dobbiamo crescere e migliorare”.