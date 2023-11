In attesa (e con l’auspicio) che prima o poi arrivino i fondi del Viminale, Apice fa da sé.

Il settore tecnico del Comune ha approvato un progetto per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza e ha affidato i lavori per l’installazione di una prima rete di telecamere.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia