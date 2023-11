Roma, 4 nov (Adnkronos) – “Giorgia Meloni ha anticipato la riforma costituzionale impedendo ai parlamentari di maggioranza di presentare gli emendamenti sulla legge di bilancio. La domanda è: che cosa gli ha fatto di male la nostra Costituzione? Quando non hanno mezza idea su come governare il Paese, chiedono più poteri per il capo. E’ una scorciatoia pericolosa”. Lo dichiara Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera.