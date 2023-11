Riforme: Braga (Pd), ‘pericolose, creano alibi per incapacità’

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Una riforma pericolosa e pasticciata, che affossa il modello di governo parlamentare, limita fortemente i poteri del presidente della Repubblica e svilisce il ruolo del Parlamento. Non è così che si restituisce potere ai cittadini e si combatte l’astensionismo. Si vuole solo mettere mano alla Costituzione nata dalla Resistenza e creare un alibi per tutto quello che questo governo non riuscirà a fare per evidenti incapacità. Non lo consentiremo”. Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.