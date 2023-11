Riforme: Bonelli (Avs), ‘promuoveremo comitati difesa Costituzione e presidente Repubblica’

Roma, 4 nov (Adnkronos) – “La premier Meloni, che definisce il premierato ‘la madre di tutte le riforme’ senza affrontare concretamente le gravi crisi sociali ed economiche che affliggono l’Italia, dimostra il suo scollegamento dai problemi e dalle urgenze del Paese”. Lo dice il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo Bonelli.

“Mentre ci troviamo in una crisi sociale ed economica profonda, con il 63% delle famiglie che lotta per arrivare a fine mese e con la crisi climatica che causa vittime e danni economici ingenti, Meloni si concentra sul suo desiderio di diventare ‘imperatrice’ attraverso il premierato, piuttosto che affrontare concretamente tali emergenze”, prosegue.

“E’ una svolta autoritaria che delegittima e attacca la figura del Presidente della Repubblica, che in questi anni ha svolto una funzione di tenuta delle istituzioni in momenti difficili per la nostra democrazia -aggiunge Bonelli-. Di fronte a questa preoccupante deriva, promuoveremo la costruzione di comitati in difesa della Costituzione e del Presidente della Repubblica in tutta Italia, al fine di difendere i valori fondamentali della democrazia e della giustizia sociale”.