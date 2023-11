Mo: Kelany (FdI), ‘scioccante striscione contro Meloni a corteo pro-Palestina’

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “La mia solidarietà al presidente del Consiglio per lo scioccante striscione esposto durante il corteo di oggi a Roma pro-Palestina. In questo momento tanto delicato per la stabilizzazione della situazione israelo-palestinese, questo atteggiamento oppositivo e verbalmente violento fa male in primo luogo alla popolazione civile, che sta patendo i drammi del conflitto. La sinistra massimalista e becera, che non si rende conto quanto l’Italia si stia spendendo affinché i popoli non abbiano a soffrire le conseguenze della guerra, fa veramente rabbrividire e nascondersi dietro l’anti-sionismo rivela invece un estremismo che nuoce al difficile percorso di pacificazione”. Lo dichiara la deputata Sara Kelany, responsabile del dipartimento Immigrazione di Fratelli d’Italia.