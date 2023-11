Mo: Conte, ‘riemerge debolezza Ue, affermi anche diritto Stato palestinese a esistere’

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “La debolezza dell’Europa rischia di riemergere tragicamente di fronte alla crisi israelo-palestinese”. E’ quanto si legge in un passaggio di una riflessione a lungo raggio del leader del M5S Giuseppe Conte pubblicata su ‘Il Grand Continent’ e oggi rilanciata sul blog di Beppe Grillo.

“Siamo rimasti sgomenti di fronte all’orrore perpetrato da Hamas nei confronti dei civili israeliani il 7 ottobre scorso. È stato un atto terroristico brutale e indiscriminato che ha innescato la legittima pretesa di Israele di agire in rappresaglia per difendere il suo popolo – la condanna dell’ex premier -. L’Europa ha riconosciuto da subito il diritto di Israele alla difesa, ma ha contestualmente affermato che quel diritto deve dispiegarsi in conformità al diritto internazionale e al diritto internazionale umanitario, come ha sancito il Consiglio europeo nelle Conclusioni del Vertice del 26 e 27 ottobre scorso. A mio avviso, l’Unione europea non deve avere timore ad affermare, anche in questa tragica contingenza di guerra, che, accanto al riconoscimento del diritto alla sicurezza del popolo ebraico, permane intatto il diritto dello Stato palestinese ad esistere in piena indipendenza e sovranità, come ribadito nelle molteplici risoluzioni delle organizzazioni internazionali che si adoperano per la promozione della pace e della sicurezza in quella tormentata regione del mondo”.