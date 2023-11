Calcio: Serie A, Atalanta-Inter 1-2**

Bergamo, 4 nov. – (Adnkronos) – L’Inter sconfigge 2-1 l’Atalanta in un match valido per l’undicesima giornata di Serie A, disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. Per gli ospiti a segno Calhanoglu su rigore al 40′ e Lautaro al 57′; per i padroni di casa a segno Scamacca al 61′. Al 92′ gli orobici restano in dieci per l’espulsione di Toloi per doppia ammonizione. In classifica l’Inter consolida il primo posto con 28 punti, 5 in più della Juventus impegnata domani a Firenze, mentre l’Atalanta rimane ferma a quota 19 in quinta posizione.