Calcio: Garcia, ‘abbiamo fatto il nostro, ora vinciamo in Champions’

Salerno, 4 nov. – (Adnkronos) – “Abbiamo iniziato bene, è la prima volta che facciamo gol nei primi 15 minuti. Dopo siamo un po’ calati, ma non abbiamo concesso niente e siamo ripartiti nel secondo tempo come nel primo e cioè con qualità. Potevamo fare meglio, ma Ochoa è stato pravo in più occasioni. Nel finale il secondo gol ha chiuso la partita, sono contento per Elmas: chi entra dalla panchina dà sempre un grande aiuto”. Queste le parole dell’allenatore del Napoli Rudi Garcia dopo la vittoria per 2-0 in trasferta contro la Salernitana.

“Noi oggi abbiamo fatto il nostro, ora testa alla Champions League contro i tedeschi in casa. Dobbiamo prendere 3 punti, per superare il girone”, aggiunge il tecnico francese a Dazn prima di elogiare Giacomo Raspadori.

“Da quando sono qua, ho visto in lui tanta qualità. Ha senso del gol, tiro con entrambi i piedi e sa giocare con la squadra. E’ un falso nueve e un trequartista, che ha molta polivalenza non solo in questi ruoli. Non vediamo l’ora che torni Osimhen, davanti siamo forti, possiamo giocare in più modi a seconda del tipo di centravanti. Con Simeone abbiamo un attaccante più fisico, con Raspadori uno che lega più il gioco. Victor può aiutarci, sia offensivamente che difensivamente”.