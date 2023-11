4 novembre: Gasparri, ‘non parole circostanza ma interventi per valorizzare Forze Armate’

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Oggi a Cagliari, con il Presidente della Repubblica ed i vertici della Difesa, celebriamo il 4 novembre festa dell’Unità nazionale e poi delle Forze armate. Presto sarà approvata anche dalla Camera la mia proposta di legge, già varata dal Senato, per ripristinare questa celebrazione nel calendario istituzionale. Le Forze armate rappresentano un presidio di sicurezza e di legalità, a tutela del nostro Paese e della libertà di tanti popoli, ai quali con le missioni internazionali offriamo un contributo fondamentale. Ma non bisogna soltanto usare parole di circostanza nelle ricorrenze. Attendiamo l’annunciata riunione del Consiglio dei ministri, che Forza Italia ha fortemente voluto, che il 19 novembre affronterà in maniera monotematica le questioni riguardanti il comparto per l’appunto sicurezza-difesa”. Lo afferma il senatore di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri.

“Il Governo -aggiunge- ha messo in campo con la legge di Stabilità ingenti risorse per il rinnovo dei contratti. Bisogna pensare anche al futuro previdenziale del popolo in divisa, stanziare fondi adeguati per gli straordinari e per valorizzare la specificità del comparto. Ci sono anche altre norme non onerose che devono essere varate a tutela del personale impiegato nell’ordine pubblico e a tutela dei cittadini. C’é insomma un ampio pacchetto di proposte di cui Forza Italia è storicamente portatrice e che l’intero centrodestra condivide e sulle quali si sta confrontando. Il Consiglio dei ministri di novembre per il comparto sicurezza-difesa e le riunioni che lo procederanno con gli incontri di tutte le rappresentanze delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, rappresenteranno un ulteriore momento di svolta nell’azione del governo di centrodestra”.

“E quindi il 4 novembre -conclude Gasparri- deve rappresentare un momento di svolta. Facendo seguire alle parole di omaggio e di riconoscenza, fatti concreti e stanziamenti adeguati”.