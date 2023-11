4 novembre: Casellati, ‘oggi celebriamo valori identità nazionale’**

Gorizia, 4 nov. (Adnkronos) – “Questa giornata racchiude e simboleggia tutti quei valori identitari grazie ai quali l’Italia s’è fatta ‘Nazione’: le aspirazioni risorgimentali alla libertà e all’unità del Paese, le battaglie sostenute per affermare e difendere quegli ideali, i sacrifici affrontati dal nostro popolo durante la Grande Guerra. E oggi, come allora, è giusto e doveroso ricordare il ruolo e l’importanza che hanno rivestito e continuano a rivestire nel nostro Paese le Forze Armate. Da soldati, garanti della sicurezza in patria e custodi della pace nelle missioni internazionali nelle aree più martoriate del mondo, queste donne e questi uomini continuano a essere un esempio straordinario di senso del dovere, responsabilità e abnegazione. L’incarnazione del più autentico spirito di appartenenza e dedizione alla difesa del Tricolore. Anche a loro dobbiamo la costruzione di quell’Europa moderna, libera, democratica e pacificata che da più di 70 anni garantisce prosperità e benessere ai suoi cittadini”. Lo ha affermato il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, intervenendo in rappresentanza del Governo a Redipuglia alle celebrazioni per la Festa dell’Unità nazionale-Giornata delle Forze Armate.

“Alla guerra che, da quasi due anni, dopo l’invasione russa in Ucraina, è tornata a insanguinare il suolo dell’Europa, oggi –ad aggravare una situazione internazionale già precaria– si è aggiunta -ha ricordato il ministro- la tragica ripresa degli scontri armati scatenati dal raid terroristico di Hamas contro Israele del 7 ottobre scorso. La recrudescenza delle tensioni in Medio Oriente e le potenziali minacce per la pace sullo scacchiere globale stanno mettendo in ulteriore difficoltà l’Occidente, già duramente provato, anche sul piano economico e finanziario, dal lungo conflitto russo-ucraino”.

“Le democrazie sono chiamate, dunque, a un nuovo, comune e faticoso impegno sul fronte della diplomazia e della salvaguardia dei diritti umani, della stabilità e degli interessi strategici. La rotta da perseguire è quella indicata dalla nostra Costituzione, che ha posto a fondamento del nostro Stato di diritto la libertà, la giustizia e il rispetto per il prossimo: valori non negoziabili e che non dobbiamo mai dare per scontati. Il Giorno dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, quest’anno più che mai, ci ricorda -ha concluso Casellati- che dobbiamo guardare al futuro consapevoli dei rischi a cui siamo sottoposti e che la stabilità è una conquista che richiede ogni giorno cura e perseveranza. Siamo tutti chiamati, ognuno per la propria parte, a contribuire allo sforzo affinché le ragioni della pace prevalgano sui motivi della guerra”.