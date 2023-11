X Factor 2023, tensioni e un ripescaggio nel secondo live: cosa è successo

(Adnkronos) – Grande tensione e colpi di scena ieri, giovedì 2 novembre, durante il secondo live di X Factor 2023. I quattro giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan sono stati accesissimi fin da subito nel prendere posizione in difesa dei propri artisti con una conduttrice, Francesca Michielin, abile nel tenere le fila di tutto e a guidare la serata

Serata dunque assai carica per tutti, senza un attimo di respiro. Ad aprire la prima manche è stata Angelica, tra i talenti più apprezzati della squadra di Ambra, con la sua intensa versione di “Love Me Again” di John Newman; quindi gli Stunt Pilots di Dargen con la loro elegante versione fusion di “Englishman a New York” di Sting; Selmi del roster di Morgan si è esibito con la sua delicata cover di “No Surprises” dei Radiohead; Maria Tomba che ha portato la sua carica di energia su “You Shook Me All Night Long” degli AC/DC facendo entusiasmare il suo giudice Fedez e il pubblico; Il Solito Dandy che insieme a Dargen prosegue il suo percorso di ricerca nella musica italiana con “Giulia” di Gianni Togni contaminata con i Daft Punk; Gaetano De Caro, con Ambra, ha proposto la sua versione piano e voce di “Dancing On My Own” di Calum Scott.

Quindi, nel secondo gruppo di artisti, è stato il turno dei SickTeens, il cui mentore Morgan ha confezionato insieme a loro una personale versione di “Voices” di Russ Ballard; poi Sarafine, del team di Fedez, che ha portato sul palco i The Beatles con “Eleanor Rigby” con un testo riscritto da lei; Settembre della squadra di Dargen, con “Chiagne” di Geolier feat. Lazza e Takagi & Ketra; Asia, dal roster di Fedez, con l’esplosivo rap “All The Stars” di Kendric Lamar, Sza sempre con un testo riscritto, i ripescati Astromare – da subito in gara nella squadra di Morgan, rimasto con un concorrente in meno dopo l’esordio – con la trascinante “Don’t Stop Me Now” dei Queen; e infine Matteo Alieno, di Ambra, con “Dio mio no” di Lucio Battisti.

I due meno votati della serata sono stati rispettivamente Gaetano De Caro e Asia. Giudici divisi – Ambra e Dargen hanno salvato il primo, Fedez e Morgan la seconda – e al Tilt il pubblico ha scelto di salvare il giovanissimo artista pugliese.

Il ripescaggio ha riguardato gli Astromare ora ufficialmente in gara (nella squadra di Morgan) dopo aver avuto la meglio rispetto ad Anna Castiglia.