Terremoto: Cdm, stato emergenza 12 mesi per province Ravenna e Forlì-Cesena

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, nella riunione di oggi, ha deliberato “la dichiarazione dello stato di emergenza, per un periodo di dodici mesi, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella, in provincia di Ravenna, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena. Per le esigenze più immediate sono stati stanziati 6.000.000 di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali”. E’ quanto si legge nella nota di Palazzo Chigi diramata post Cdm.