Si è riunito per la prima volta in seduta valida, l’Organismo Paritetico della Asl di Benevento convocato dal direttore sanitario Marco De Fazio. Dopo aver approvato il regolamento e proceduto all’elezione del presidente, nella persona del direttore amministrativo Carlo Esposito, è stata affrontata la discussione sulla nuova riorganizzazione del servizio 118 attuata nel trimestre dal 1° luglio al 30 settembre. La rappresentanza della Asl ha sostenuto la validità del progetto esibendo i dati da cui si rileva una riduzione dei tempi impiegati dai mezzi di soccorso per raggiungere il luogo dell’intervento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia