Riforme: Della Vedova, ‘premierato Meloni pericoloso accrocchio populista’

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Meloni ha oggi sobriamente sostenuto che la sua riforma costituzionale sia ‘la madre di tutte le riforme’. Non so se sia un spot a fini elettorali e per distrarre da una brutta e sbagliata legge di bilancio, o se davvero Meloni pensi di arrivare in fondo (e presumibilmente scommettere sul referendum), sta di fatto che la sua è una riforma populista promossa da una leader populista”. Così il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova.

“Il meccanismo ibrido e rigido ideato per garantire per perseguire il mito della governabilità, punta in realtà a neutralizzare il Parlamento e a depotenziare pesantemente il Presidente della Repubblica, lasciando che in Italia il gioco istituzionale si fondi sul rapporto diretto tra leader e popolo. Non è una idea originale, ed è il percorso che porta alla democratura (democrazia illiberale, direbbe Orban), dove i leader populisti, partendo dal risultato elettorale, promuovono il superamento della democrazia di stampo liberale e dello stato di diritto e dove il Parlamento diventa via via un ornamento”.

“Ho sostenuto i due ultimi tentativi di riforma costituzionale, quello del centrodestra firmato da Calderoli e da ultimo quello di Renzi, sicuramente perfettibili ma orientati al necessario miglioramento della nostra democrazia parlamentare, penso invece che questo accrocchio ideato da Meloni – conclude Della Vedova – sia dannoso e pericoloso per la nostra democrazia”.