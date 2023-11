Resistenza: Mattarella, ‘da Forze Armate contributo a Liberazione da nazifascismo’**

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “È consuetudine che, con questa cerimonia, si aprano le celebrazioni del Giorno dell’Unità nazionale e della Giornata delle Forze Armate, che ricorre domani, 4 novembre, a ricordo della vittoria che pose fine alla Prima guerra mondiale e portò al compimento del sogno risorgimentale dell’unità d’Italia. Il cammino nazionale attraversò l’immane tragedia del secondo conflitto mondiale e la Guerra di Liberazione. Dopo la dissoluzione del regime fascista e l’occupazione da parte delle truppe naziste, le Forze Armate onorarono i principi del loro servizio alla Patria e, con spirito di sacrificio e fedeltà al giuramento prestato, combatterono contro le forze nazifasciste”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di consegna delle onorificenze dell’Ordine militare d’Italia.

“Lo fecero in uniforme -ha ricordato il Capo dello Stato- nelle file regolari del Primo Reggimento Motorizzato e, successivamente, nel Corpo Militare di Liberazione e nei vari Gruppi di Combattimento e Divisioni Ausiliare che, con grande valore, al fianco degli Alleati, risalirono la penisola sconfiggendo le truppe occupanti. Lo fecero nei campi di concentramento tedeschi, dove gli oltre 650.000 Internati militari italiani, rifiutando di aderire alla guerra nazista, patirono brutali vessazioni e immani sofferenze, che causarono la morte di 50.000 di loro. Lo fecero passando alla clandestinità sui monti e nelle città, dando vita e unendosi alle formazioni partigiane, creando fronti clandestini”.

“Pagine iscritte nella nostra storia -ha concluso Mattarella- che ci chiamano a riflettere sul valore della pace e della sicurezza. Condizioni costruite in settantasette anni di vita repubblicana e di collaborazione internazionale”.