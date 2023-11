Annullata dal Riesame, in accoglimento del ricorso presentato dall’avvocato Vincenzo Sguera l’ordinanza del Gip di Sondrio che aveva sottoposto dallo scorso 10 ottobre la consigliera comunale Annalisa Tomaciello all’obbligo dimora in relazione ad un congetturato coinvolgimento in una presunta truffa posta in essere da una società per la quale l’esponente istituzionale sannita aveva lavorato nei confronti di una società tedesca rispetto all’acquisto di tamponi Covid.

La consigliera comunale era rimasta coinvolta in una presunta vicenda di rilievo penale insieme ad un imprenditore 50enne domiciliato a Sondrio (Andrea Taurino).

