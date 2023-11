Roma, 3 nov (Adnkronos) – “Torniamo in piazza per la giustizia sociale e per la pace. Contro i tagli alla Sanità pubblica, per la nostra proposta sul salario minimo. Per il diritto alla casa e allo studio e anche per il pianeta. Abbiamo tante ragioni. C’è un po’ di tutto? Facciamo noi quello che dovrebbe fare chi governa, avere una visione d’insieme. Tutte le sfide sono intrecciate tra loro”. Lo ha detto Elly Schlein a Radio 24 sulla manifestazione dell’11 novembre.