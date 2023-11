Mo: Tajani, ‘nostri ospedali cureranno civili palestinesi’**

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Ho dato disposizione a nostri diplomatici di attivarsi affinché i nostri ospedali possano prendere in cura i civili palestinesi usciti dalla Striscia di Gaza. L’Italia è disponibile a curare quei civili che hanno bisogno di assistenza specialistica ed è pronta, anche in questo modo, a fare la sua parte umanitaria”. Lo ha annunciato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo alla Farnesina alla presentazione dell’evento “Cultural Heritage in the 21st Century”, che si terrà a Napoli dal 27 al 29 novembre.