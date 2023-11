Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Sono appena usciti attraverso il valico di Rafah sette cittadini italiani anche con passaporto palestinese con i loro familiari, in tutto sono dieci persone, ci sono anche due donne incinte, una al nono mese. Sono tutti in viaggio verso Il Cairo e in buona salute”. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.