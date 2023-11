Mo: Emirati Arabi, ‘rischio ricadute regionali per la guerra è reale’

Abu Dhabi, 3 nov. (Adnkronos) – Il ministro degli Affari esteri degli Emirati Arabi Uniti ha avvertito che la temperatura nella regione “si sta avvicinando al punto di ebollizione”. “Il rischio di ricadute regionali e di ulteriore escalation è reale, così come il rischio che gruppi estremisti approfittino della situazione per promuovere ideologie che ci terranno bloccati in cicli di violenza”, ha detto Noura al-Kaabi in una conferenza ad Abu Dabi ripresa da al Jazeera.

Al-Kaabi ha aggiunto che lo Stato del Golfo, che nel 2020 ha stabilito piene relazioni diplomatiche con Israele in un accordo mediato dagli Stati Uniti, sta lavorando “incessantemente” per garantire un cessate il fuoco umanitario. “Deve essere compiuto ogni sforzo per proteggere i civili e porre immediatamente fine a questo conflitto”, ha detto al-Kaabi