Mo: Blinken arriva a Tel Aviv, chiederà una pausa dei combattimenti a Gaza

Washington, 3 nov. (Adnkronos) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken arriva oggi a Tel Aviv e, secondo la Casa Bianca, dovrebbe sollecitare il governo israeliano ad accettare una pausa nei combattimenti a Gaza.

Il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha affermato che gli Stati Uniti non stanno sostenendo un cessate il fuoco generale ma una pausa “temporanea e localizzata”.

Lasciando Washington, Blinken ha detto che avrebbe discusso i passi concreti per ridurre al minimo i danni ai civili a Gaza durante la sua visita in Israele.