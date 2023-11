Mattarella: ‘pace bene incommensurabile, rafforzare impegno democrazie’**

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – La pace rappresenta “un bene incommensurabile, che per tanti anni abbiamo forse iniziato a considerare scontato. Per molti Paesi e popoli non è mai stato così. E oggi, purtroppo, la situazione, a partire dal nostro continente, è ancora più compromessa. Sono sempre più numerosi i Paesi in cui la pace è minacciata o cancellata. La tragedia della guerra è tornata vicino a noi”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di consegna delle onorificenze dell’Ordine militare d’Italia.

“La brutale aggressione all’Ucraina da parte della Federazione Russa -ha ribadito il Capo dello Stato- ha riportato d’attualità la consapevolezza che la guerra è ancora possibile anche in Europa. La guerra in Ucraina è, prima di tutto, la tragedia del popolo ucraino che, da oltre 18 mesi combatte e soffre con tante vittime e devastazioni, ma è anche un gravissimo attacco all’intera comunità internazionale e alle regole faticosamente costruite nell’ambito delle Nazioni unite. Tutto questo sta provocando effetti generali destabilizzanti. Un’altra tragedia è in atto in Medio Oriente”.

“Purtroppo tensioni e crisi affliggono molte altre parti del mondo: nei Balcani, nel Nord Africa, nel Sahel, nelle repubbliche del Caucaso, per ricordare quelle a noi più vicine. Soltanto un rinnovato impegno, nel solco nelle nostre scelte europeiste e atlantiche, può rafforzare l’unità di intenti tra le democrazie, necessaria -ha concluso il Capo dello Stato- per difendere i valori delle nostre comunità e contribuire a creare un ambiente internazionale pacifico e prospero”.