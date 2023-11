Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “In queste ore difficili per la Toscana, sono vicina alle famiglie colpite, agli amici Giani e Biffoni e a tutti i sindaci in prima linea che stanno affrontando l’emergenza insieme alla protezione civile. Toscana mia non mollare!”. Lo scrive sui social la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi.