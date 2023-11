Maltempo: Boccia, ‘affrontare cambiamenti climatici per evitare tragedie’

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Seguiamo con grande dolore e preoccupazione quanto è avvenuto e sta avvenendo in Toscana in queste ore. Esprimo a nome delle senatrici e dei senatori del Pd la nostra solidarietà ai territori e alle popolazioni colpite dal maltempo, anche a quelle del Veneto, e il cordoglio per le vittime. Diciamo grazie a tutti i soccorritori che in queste ore si stanno prodigando e assicuriamo il nostro impegno in Parlamento per garantire tutto il sostegno e il supporto necessari per affrontare lo stato di emergenza. Siamo di fronte all’ennesima catastrofe causata dai cambiamenti climatici che non possono più essere negati ma affrontati per evitare nuove tragedie”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.