Cinque milioni di euro per riqualificare l’ex scuola di San Modesto in via Firenze e realizzare venti nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica in uno spazio che sarà completamente rimesso a nuovo. Un risultato di eccezionale levatura che oggi è diventato realtà con la pubblicazione della graduatoria delle proposte ammissibili: Benevento figura al secondo posto e riceverà l’integrale copertura finanziaria del progetto”.

E’ il nuovo programma operativo per l’emergenza casa, annunciato dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella e dagli assessori Mario Pasquariello, delegato ai Lavori Pubblici e Maria Grazia Chiusolo, delegata alle Politiche abitative.

