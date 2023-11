Eicma: Meda, ”Real people for real emotion’, la speciale campagna adv dell’edizione 2023′

Milano, 3 nov. (Adnkronos) – “Lo slogan di quest’anno è ‘Real people for real emotion’. E’ un lavoro che abbiamo iniziato nell’edizione del 2022 e che abbiamo inteso completare nel 2023. Nel 2022 abbiamo presentato una prima campagna in cui era protagonista l’’Eicma effect’, cioè quell’effetto che Eicma suscitava sulla gente”. Lo ha detto, all’Adnkronos, Pietro Meda, presidente di Eicma, il salone internazionale delle due ruote che sarà a Fiera Milano Rho dal 7 al 12 novembre.

“Durante la manifestazione del 2022 abbiamo fatto degli scatti col pubblico reale, quindi ‘real people’, e quest’anno abbiamo proposto una campagna che ha come protagonista il nostro pubblico, il pubblico reale, sulla base degli scatti dell’anno scorso. È una campagna che proseguirà e che anche quest’anno sarà presente durante la manifestazione. Per cui, le persone che hanno voglia di partecipare ad Eicma, potranno andare a farsi una foto con il nostro claim e potranno portare a casa un ricordo bello dell’evento”, ha aggiunto Meda.