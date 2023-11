Eicma: Meda, ‘quest’anno, spazio anche ad area gaming e formazione sulla mobilità’

Milano, 3 nov. (Adnkronos) – “Tra le novità di quest’anno, abbiamo un’area gaming,che è stata creata per attrarre o, comunque, continuare il nostro rapporto con i giovani, che è stato sempre molto bello. Servirà a poter dare anche ai giovani una prova, non potendo dare direttamente loro l’esperienza delle due ruote. Gliene daremo una virtuale, in un modo di comunicare più vicino a loro”. Lo ha detto, all’Adnkronos, Pietro Meda, presidente di Eicma, il salone internazionale delle due ruote che sarà a Fiera Milano Rho dal 7 al 12 novembre.

“Importantissima anche l’area di ‘Urban Mobility’. Non potevamo restare inermi, in questo momento di discussione sulla mobilità. Abbiamo voluto creare un’area test all’interno della manifestazione, dove i produttori potranno mettere a disposizione le diverse forme di mobilità, con cui il pubblico potrà interagire. In quest’area, abbiamo anche deciso di fare un’attività di speech, di formazione per i giovani affinché passi il corretto messaggio sulla convivenza delle diverse forme di mobilità. Partire dalle regole sicuramente è la cosa migliore per avere una coesistenza migliore”, ha aggiunto il presidente di Eicma.

“MotoLive, invece, è il grande classico di Eicma. E’ il nostro fiore all’occhiello da tanti anni. E’ l’area esterna dove avremo show e gare di primissimo livello. Il venerdì ci sarà una gara eccezionale di super enduro, con la partecipazione di grandi campioni. Pensiamo che questa sia una parte eccezionale che Eicma 2023 potrà offrire al pubblico, anche per il lato sportivo”, ha concluso Meda.