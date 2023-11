Lavorio continuo per il settore tecnico della Provincia di Benevento per la non facile partita degli appalti Piano Nazionale Ripresa e Resilienza per la rete delle scuole superiori di Benevento e del circondario provinciale. Da ultimo revoca per sopravvenuti problemi in senso lato di tipo contrattuale per due appalti che riguardavano i lavori di consolidamento, efficientamento e adeguamento energetico, per l’alberghiero Aldo Moro di Montesarchio e il tecnico agrario Vetrone di Benevento.

