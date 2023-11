Pd: Taruffi, ’11 novembre in piazza per costruire un’alternativa alla destra’

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Fra una settimana in piazza a Roma ci aspettiamo tanta gente. Sarà un occasione per invitare tutti quelli che vengono penalizzati e colpiti da questa manovra finanziaria del governo a scendere in piazza e far sentire la propria voce”. Così Igor Taruffi, responsabile Organizzazione Pd, ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem.

“Una manifestazione che servirà a rilanciare alcuni temi come la difesa della sanità pubblica, della scuola pubblica e poi la tutela del lavoro. Ricordo che sul salario minimo ancora stiamo aspettando risposte da parte del governo. Quella dell’11 novembre sarà per questo una piazza aperta e a disposizione delle persone che sono penalizzate da questa manovra”.