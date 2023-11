Papa: Zampa (Pd), ‘Chiesa è donna, da Bergoglio enormi passi avanti’**

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “In Bergoglio è molto radicata la convinzione che sono le donne oggi che cambiano il mondo, che sono una grande energia nella Chiesa nella quale possono fare quasi tutto”. Così Sandra Zampa, senatrice Pd, interpellata dall’Adnkronos sulle parole di ieri di Papa Francesco al Tg1 su ‘la Chiesa è donna’.

“Sull’ordinazione -aggiunge la parlamentare dem- si ferma. Ieri ha ribadito che è una questione teologica. In ogni caso la Chiesa non sarebbe pronta per questa rivoluzione, e quindi è naturale che non si faccia. Mi domando se lo sia la società: forse in qualche parte del mondo lo è, altrove no”.

“Un po’ più praticabile è la questione del celibato dei preti non obbligatorio, è stata una scelta storica, del X secolo. Comunque è innegabile che Bergoglio ha fatto enormi passi avanti: la Chiesa è donna. Provateci…”.