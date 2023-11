Mo: stella David su un muro a Milano, due episodi in pochi giorni (2)

(Adnkronos) – L’episodio, su cui indaga il pool dell’antiterrorismo della procura insieme ai carabinieri del nucleo Informativo, riguarda una stella di David e una scritta antisemita spuntata vicino al quartiere ebraico. Quest’ultimo episodio, reso noto solo oggi, risale al 16 ottobre quando i militari sono intervenuti al Centro diagnostico italiano di Via Saint Bon a Milano dove, all’interno di un bagno, sono state rinvenute delle scritte: ‘Prima Hitler poi Hamas per voi ebrei forni e camere a gas’, seguite da una stella di David. Tre giorni dopo si era verificato un altro episodio simile in un locale di via Soderini all’interno di un bagno dove era stata trovata la scritta ‘Viva Hamas ebrei vi facciamo saltare tutti’.

Altri rigurgiti anti semiti sono stati impressi sulla parete di un palazzo nella periferia est di Milano dove è apparsa una stella di David – disegnata con vernice rossa – con il numero dell’interno dell’abitazione dove vive un’insegnante italiana di religione ebraica.

E minacce si sono registrate anche durante la manifestazione pro Palestina del 21 ottobre scorso quando erano state urlate in arabo alcune frasi contro gli ebrei. Intimidazioni ora al centro di una relazione della Digos e di un fascicolo conoscitivo, modello 45, cioè senza ipotesi di reato, in cui stanno confluendo gli episodi d’odio ma anche le diverse denunce presentate nei giorni scorsi da Marco Carrai, console onorario di Israele per la Lombardia, dal consigliere milanese del Pd Daniele Nahum e dall’ex deputato dem Emanuele Fiano.