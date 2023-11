Mo: ministro Esteri Giappone in Israele e Giordania, parlerà con Anp

Tokyo, 2 nov. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri giapponese ha reso noto che domani incontrerà funzionari dell’Autorità Palestinese durante la sua visita in Israele e Giordania. Yoko Kamikawa vedrà anche il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen durante il suo viaggio di due giorni che inizierà domani.

“Spero di discutere su come rispondere alla grave situazione umanitaria nella regione di Gaza e di comunicare direttamente la disponibilità del Giappone a continuare a fornire aiuti”, ha detto Kamikawa del suo incontro con le sue controparti palestinesi.

Tutti i 10 cittadini giapponesi e i loro otto familiari palestinesi che desideravano lasciare Gaza sono stati evacuati in Egitto ieri, ha detto Kamikawa, aggiungendo che gli sfollati erano in buona salute.