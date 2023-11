Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “C’è un sentimento di animosità di Israele, così come fra i palestinesi, ma noi non cerchiamo la vendetta nei campi profughi e fra i palestinesi, vogliamo tornare al dialogo, ma ciò non sarà possibile finché Hamas controllerà il popolo palestinese”. Lo ha detto l’ambasciatore israeliano Alon Bar a Start Sky Tg24