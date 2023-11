Roma, 2 nov.- (Adnkronos) – “Serve una iniziativa forte e unitaria delle opposizioni: la manovra di Giorgia Meloni si preannuncia tombale per la sanità pubblica. Non solo i 3 miliardi stanziati serviranno più o meno a coprire i costi per via dell’inflazione ma il taglio delle pensioni di 700 mila dipendenti pubblici, tra cui medici e infermieri, comporterà un esodo verso i privati. L’opposizione deve essere durissima”. Così Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.